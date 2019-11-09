Mardin'de yolcu otobüsünde tütün ve sigara ele geçirildi
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Mardin'de bir yolcu otobüsünde yapılan aramada bir yolcuya ait kaçak 660 paket pipo tütünü ile 600 paket muhtelif markalarda kaçak sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:26 Kaynak: AA
Mardin'de bir yolcu otobüsünde yapılan aramada bir yolcuya ait kaçak 660 paket pipo tütünü ile 600 paket muhtelif markalarda kaçak sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Artuklu ilçesine bağlı Akıncı Mahallesinde uygulama yapıldı.
Bir yolcu otobüsünde yapılan aramada yolcu A.A'ya ait kaçak 660 paket pipo tütünü ve 600 paket muhtelif markalarda kaçak sigara bulundu.
Şüpheli A.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.
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