Son Dakika Haberleri: Mardin'de yolcu otobüsünde tütün ve sigara ele geçirildi
Son Dakika Güncel Mardin'de yolcu otobüsünde tütün ve sigara ele geçirildi

Mardin'de yolcu otobüsünde tütün ve sigara ele geçirildi

6 saat önce

Mardin'de bir yolcu otobüsünde yapılan aramada bir yolcuya ait kaçak 660 paket pipo tütünü ile 600 paket muhtelif markalarda kaçak sigara ele geçirildi.

Mardin'de yolcu otobüsünde tütün ve sigara ele geçirildi, System.String[]

Mardin'de bir yolcu otobüsünde yapılan aramada bir yolcuya ait kaçak 660 paket pipo tütünü ile 600 paket muhtelif markalarda kaçak sigara ele geçirildi.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Artuklu ilçesine bağlı Akıncı Mahallesinde uygulama yapıldı.

Bir yolcu otobüsünde yapılan aramada yolcu A.A'ya ait kaçak 660 paket pipo tütünü ve 600 paket muhtelif markalarda kaçak sigara bulundu.

Şüpheli A.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Jandarma, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:26 Kaynak: AA
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