Son Dakika Haberleri: Mardin'de Yolcular Kanser Hastalığı Hakkında Bilgilendirildi

Mardin'de Yolcular Kanser Hastalığı Hakkında Bilgilendirildi

1 saat önce

Mardin'de sürücü ve yolcular kanser hastalığı hakkında bilgilendirildi.

Mardin'de Yolcular Kanser Hastalığı Hakkında Bilgilendirildi, System.String[]
Mardin'de sürücü ve yolcular kanser hastalığı hakkında bilgilendirildi.

Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca program düzenlendi.

Midyat İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası kapsamında etkinlik düzenleyerek, kansere dikkat çektiler.

Midyat-Mardin kara yolunda ekipler, araçlardaki yolcular ve sürücülere broşürler dağıttı, bilgilendirme yapıldı.


Midyat İlçe Sağlığı Müdürlüğünde görevli ebe Hacer Akalın, jandarmayla yolculara kanser taraması hakkında bilgi verdiklerini söyledi.

Yolcu Meryem Altunç ise uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:22 Kaynak: AA

7 Nisan, Midyat, Mardin, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Valiliği Duyurdu: 6-7 Nisan Tarihlerinde İlçe Nüfus Müdürlükleri Açık Olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Yorgunluğunu Atmak İçin Tatile Çıktı Oy Sayım İşlemi Devam Ederken İmamoğlu ve Yıldırım Arasındaki Fark Azalmaya Başladı Aday Olmamasına Rağmen Tekrar Muhtar Seçildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 14:55:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin'de Yolcular Kanser Hastalığı Hakkında Bilgilendirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]