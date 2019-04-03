Mardin'de Yolcular Kanser Hastalığı Hakkında Bilgilendirildi

Mardin'de sürücü ve yolcular kanser hastalığı hakkında bilgilendirildi.

Mardin'de sürücü ve yolcular kanser hastalığı hakkında bilgilendirildi.



Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca program düzenlendi.



Midyat İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası kapsamında etkinlik düzenleyerek, kansere dikkat çektiler.



Midyat-Mardin kara yolunda ekipler, araçlardaki yolcular ve sürücülere broşürler dağıttı, bilgilendirme yapıldı.



Midyat İlçe Sağlığı Müdürlüğünde görevli ebe Hacer Akalın, jandarmayla yolculara kanser taraması hakkında bilgi verdiklerini söyledi.



Yolcu Meryem Altunç ise uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İstanbul Valiliği Duyurdu: 6-7 Nisan Tarihlerinde İlçe Nüfus Müdürlükleri Açık Olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Yorgunluğunu Atmak İçin Tatile Çıktı

Oy Sayım İşlemi Devam Ederken İmamoğlu ve Yıldırım Arasındaki Fark Azalmaya Başladı

CHP'li Vekil, "Anlık YSK Bilgisi" Deyip İmamoğlu ve Yıldırım'ın Son Oy Sayılarını Paylaştı