Mardin'de yoldan çıkarak benzinliğe giren otomobilin sürücüsü hafif yaralandı - Son Dakika
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Mardin'de yoldan çıkarak benzinliğe giren otomobilin sürücüsü hafif yaralandı

14.05.2022 12:07
Mardin'de yoldan çıkarak benzinliğe giren otomobilin sürücüsü hafif yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yoldan çıkarak akaryakıt istasyonuna giren otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yoldan çıkarak akaryakıt istasyonuna giren otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Tarihi İpek Yolu'nda seyir halindeki 47 AE 050 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine savrularak akaryakıt istasyonuna girdi.

Akaryakıt istasyonu girişindeki kaldırıma çarpan ve yan yatması sonucu akaryakıt pompalarına çarpmaktan kurtulan otomobil, dönerek durabildi.

Kazada hafif yaralanan ve istasyon çalışanları tarafından araçtan çıkarılan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada kaza, istasyonunun güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Mardin'de yoldan çıkarak benzinliğe giren otomobilin sürücüsü hafif yaralandı - Son Dakika
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