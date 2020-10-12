Mardin'de yüz yüze eğitimde ikinci kademe - Son Dakika

Mardin'de yüz yüze eğitimde ikinci kademe

12.10.2020 13:18
Mardin'de yüz yüze eğitimde ikinci kademe, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşaması, Mardin'de de başladı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşaması, Mardin'de de başladı. Öğrenciler, uzun zaman sonra okullarına dönmenin heyecanını yaşarken, veliler ise okul bahçesine alınmadı. Öğrenciler, ateşleri ölçülerek ve maskeleri kontrol edilerek sınıflara alındı.

Kentte bugün ilkokul 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıf, ortaokul 8'inci sınıf, lise hazırlık ve 12'nci sınıf öğrencileri ile köy okullarının tüm kademelerinde okuyan ve özel gereksinimli olan bütün öğrenciler yüz yüze eğitime başladı. Öğrenciler, uzun zaman sonra okullarına dönmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşarken, okul girişlerinde görevlilerce ateşleri ölçülerek, maskeleri kontrol edilerek içeri alındı. Çocuklarıyla aynı heyecanı yaşayan veliler de koronavirüs tedbirleri kapsamında okula alınmadı.

'OKULUMU ÇOK SEVİYORUM'Artuklu İlkokulu'nun 2'nci sınıf öğrencisi Yağmur Kurtuldu, sınıfa döndüğü için mutlu olduğunu ve okulunu çok sevdiğini söyledi.3'üncü sınıf öğrencisi Enes Gökçeoğlu da mutluluğunu dile getirerek, "3'üncü sınıfa geçtim. Çok heyecanlıyım" dedi.'HERKESİN ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ YAPMASI LAZIM'Öğrenci velisi Ali Şahin de bugünü iple çektiklerini belirterek, "Çok mutluyuz. Çocuklarımız için, öğretmenlerimiz için bütün veliler olarak biz de bu eğitim ve öğretim yılında herkese yardımcı olmak istiyoruz. Özellikle bu koronavirüs döneminde, herkesin üzerine düşen görevi yapması lazım. Biz de elimizden geleni yapacağız. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Kız kardeşini okula getiren Emine Kurtuldu da uzun süredir bugünü beklediklerini anlatarak, "Kardeşim uzunca bir süredir bugünü bekliyordu. Onunla birlikte biz de bu heyecanı yaşadık. Zor bir süreçten geçtik ve hala geçiyoruz. Ama bu süreçte gerek öğretmenlerimize gerek biz velilere büyük bir görev düşüyor. Bu görevi layıkıyla yerine getireceğimizi düşünüyorum. Öğretmenlerimizin bu konuda büyük bir çabası var. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Mardin'de yüz yüze eğitimde ikinci kademe
Mardin'de yüz yüze eğitimde ikinci kademe
Mardin'de yüz yüze eğitimde ikinci kademe
Mardin'de yüz yüze eğitimde ikinci kademe
Mardin'de yüz yüze eğitimde ikinci kademe
Mardin'de yüz yüze eğitimde ikinci kademe

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mardin'de yüz yüze eğitimde ikinci kademe - Son Dakika

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