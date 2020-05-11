Mardin'de zabıta ekipleri kuaför, berber ve AVM'leri denetledi - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerine bir süre ara verilen ve bugün yeniden açılan berber, kuaför ve alışveriş merkezlerinde (AVM) denetim yaptı.

Zabıta ekipleri, kent genelinde iş yerlerinde denetim yaparken, bu süreçte uyulması gereken kurallarla ilgili esnafı bilgilendirdi.



Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, vatandaşların sağlığını korumak ve salgının yayılmasını önüne geçmek için denetimlerin periyodik olarak sürdürüleceğini belirtti.



Yeniden hizmet vermeye başlayan iş yerlerine maske ile el dezenfektanı dağıtıldığını aktaran Yaman, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yaşanacak normalleşme planı kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı normalleşme takvimine göre kuaför ve güzellik salonları bugün yeniden ticari faaliyetlerine başladı. Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşımızın sağlıklı ve hijyenik ortamlarda hizmet almasını sağlamak için şehir genelinde bulunan 980 kuaför ve güzellik salonu, daha önce ekiplerimizce büyük bir titizlikle dezenfekte edilmişti. Aynı zamanda bu iş yerlerine cerrahi maske ve el dezenfektanı desteği de verdik. Bugün tekrar açılan iş yerlerinde yapılan denetimlerde esnafımızın, bu süreçte maske takılması, sosyal mesafeye uyulması, randevu usulü çalışılması, tek kullanımlık havluların tercih edilmesi gibi uyulması gereken kuralları başaralı bir şekilde uyguladığı görüldü. Esnafımız tedbirleri hiçbir şekilde elden bırakmamalıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte esnafımıza desteğimiz sürecek."