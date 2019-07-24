Mardin'de "Zabıta Koordinasyon Toplantısı"
2 saat önce
Mardin'in Midyat ilçesinde "Zabıta Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.
Mardin Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:53 Kaynak: AA
'in Midyat
ilçesinde "Zabıta
Koordinasyon Toplantısı" yapıldı. Mardin Büyükşehir Belediyesi
Zabıta Daire Başkanı Kinyaz Köle başkanlığında düzenlenen, ilçe belediyelerinin zabıta müdürlüklerinden katılımın sağlandığı toplantıda zabıtanın görev ve sorumluluğundaki konular görüşüldü.
Yaklaşan Kurban Bayramı
ile ilgili yürütülecek çalışmaların da görüşüldüğü toplantıda belediyelerle koordineli şekilde çalışma yürütülmesi konusu da ele alındı.
Toplantıya, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Abdürrahim Çelik, Midyat Belediyesi
Zabıta Müdürü Ahmet Bayar ile Artuklu
, Nusaybin
, Derik
, Mazıdağ, Savur
, Dargeçit
, Ömerli
ve Yeşilli
ilçelerinden zabıta müdürleri katıldı.
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