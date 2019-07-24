Son Dakika Haberleri: Mardin'de "Zabıta Koordinasyon Toplantısı"
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Mardin'de "Zabıta Koordinasyon Toplantısı"

2 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesinde "Zabıta Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

Mardin'de
Mardin'in Midyat ilçesinde "Zabıta Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Kinyaz Köle başkanlığında düzenlenen, ilçe belediyelerinin zabıta müdürlüklerinden katılımın sağlandığı toplantıda zabıtanın görev ve sorumluluğundaki konular görüşüldü.
Yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili yürütülecek çalışmaların da görüşüldüğü toplantıda belediyelerle koordineli şekilde çalışma yürütülmesi konusu da ele alındı.
Toplantıya, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Abdürrahim Çelik, Midyat Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Bayar ile Artuklu, Nusaybin, Derik, Mazıdağ, Savur, Dargeçit, Ömerli ve Yeşilli ilçelerinden zabıta müdürleri katıldı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi, Midyat, Mardin, Zabıta, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:53 Kaynak: AA
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