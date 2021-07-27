Mardin'de zabıta personeline "iletişim ve öfke kontrolü" eğitimi verildi - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı personeline iletişim ve öfke kontrolü konulu eğitim verildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen "iletişim ve öfke kontrolü" eğitim programı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Eğitim programına Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde görevli personel katıldı.

Sosyolog Sibel Koşçu ve psikolog Ruken Doğan Güzüoğlu'nun bilgilendirmede bulunduğu eğitim programının birinci oturumda, "İletişim nedir?", "iletişim süreci", "iletişim çeşitleri", "iletişim teknikleri", "iletişim ve algı", "iletişim ve etkin dinleme" konuları ele alındı.

İkinci oturumda ise "Öfkenin kaynağı", "öfke kontrol yöntemleri", "nefes egzersizleri" ile ilgili bilgiler verildi.