Mardin'de zincirleme kaza: 10 yaralı - Son Dakika

Mardin'de zincirleme kaza: 10 yaralı
7 saat önce
Mardin'de 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:40 Kaynak: AA
Mardin'de 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mardin- Diyarbakır kara yolunda yoğun sis dolayısıyla 14 aracın karıştığı kaza meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderildi. Kazada kamyonda sıkışan ve ismi henüz öğrenilmeyen sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
Kazada yaralanan 10 kişi şehirdeki hastanelere kaldırıldı.
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