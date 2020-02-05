Mardin'de zincirleme kaza: 2 tır ve 1 tanker yandı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'de zincirleme kaza: 2 tır ve 1 tanker yandı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Mardin'de zincirleme kaza: 2 tır ve 1 tanker yandı, 3 kişi yaralandı

6 saat önce

Mardin'in Kızıltepe, Nusaybin ve Artuklu ilçeleri üç yol kavşağı İpek Yolu üzerinde 2 tır ve bir yakıt tankerinin karıştığı zincirleme trafik kazasında çıkan yangında 3 araç kullanılamaz hale geldi.

Mardin'de zincirleme kaza: 2 tır ve 1 tanker yandı, 3 kişi yaralandı, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe, Nusaybin ve Artuklu ilçeleri üç yol kavşağı İpek Yolu üzerinde 2 tır ve bir yakıt tankerinin karıştığı zincirleme trafik kazasında çıkan yangında 3 araç kullanılamaz hale geldi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kızıltepe, Nusaybin ve Artuklu ilçeleri üç yolu İpek Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 tır ve 73 DC 135 plakalı yakıt tankeri Nusaybin istikametinden Kızıltepe istikametine giderken üç yol kavşağında çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 3 araçta yangın çıktı. Alevlerin yükselmesiyle birlikte sürücüler can havliyle kendilerini araçlarından dışarı attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle İpek Yolu Kızıltepe istikametine doğru cadde trafiğe kapatıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 3 şoförü ambulansla Kızıltepe'deki hastanelere kaldırdı.

Ekiplerin soğutma işlemlerinin ardından yol trafiğe açıldı.

Yangın nedeniyle 3 araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

(İHA)

Kızıltepe, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:10 Kaynak: İHA
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