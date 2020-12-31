Son dakika haberleri... Zincirleme trafik kazası: 13 yaralı - Son Dakika

Mardin'de iki minibüs ve bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen kargo şirketine ait 34 AD 0646 plakalı minibüs, 47 M 2362 plakalı yolcu minibüsü ve 21 AAG 096 plakalı hafif ticari araç, Mardin- Diyarbakır kara yolu Çağlar mevkisinde çarpıştı.

Kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 13 kişi ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.