Mardin'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Mardin'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan biri, olay yerinden kaçtı.

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Olay Midyat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 3 araç Dargeçit üçyol kavşağa geldikleri sırada birbirleri ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan bir aracın ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Dargeçit, Midyat, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 22:03 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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