Mardin'deki 1200 okul dezenfekte edildi - Son Dakika

Mardin'deki 1200 okul dezenfekte edildi

12.10.2020 09:55
Mardin'deki 1200 okul dezenfekte edildi, System.String[]

Mardin Büyükşehir Belediyesi 1200 okulu dezenfekte etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi 1200 okulu dezenfekte etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aşamalı olarak başlatılan 2020-2021 eğitim öğretim yılı öncesi Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Halk Sağlığı Müdürlüğü, kent genelinde ilçe ve kırsal mahallelerdeki 1200 okulda çalışma yaptı.

Bu kapsamda öğrencilerin sıklıkla kullandığı sınıf, lavabo, kapı ve pencere kolları, koridor, oturma dezenfekte edildi.

Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Saffet Yavuz, salgının ilk çıktığı günden bu yana dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına ara vermeden sürdürdüklerini belirtti.

Kademeli olarak başlatılan 2020-2021 yılı eğitim öğretim yılı için tüm okullarda dezenfekte çalışmalarını tamamladıklarını belirten Yavuz, "Büyükşehir belediyesi olarak okullarımızda hem Kovid-19 hem de normal haşereye karşı ilaçlama çalışmalarını bitirdik. Bundan sonra gelen talepler doğrultusunda yine okullarda dezenfekte çalışmalarına devam edeceğiz." dedi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'deki 1200 okul dezenfekte edildi - Son Dakika

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