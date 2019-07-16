Mardin'deki 15 Temmuz buluşmasına Suriyeli mülteciler de katıldı
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MARDİN'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yıl dönümü etkinliğine Suriyeli mültecilerin de yoğun katılımı oldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:04 Kaynak: DHA
MARDİN'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yıl dönümü etkinliğine Suriyeli mültecilerin de yoğun katılımı oldu.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Valilik tarafından AK Parti
İl Başkanlığı binası önünde buluşma programı düzenlendi. Programa Vali Mustafa Yaman
, Süryani Metropolit Salibe Özmen, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları yetkileri ile çok sayıda davetli katıldı. Düzenlenen buluşma programına Suriyeli mültecilerin yoğun katılımları dikkat çekti.
Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan programda Vali Mustafa Yaman, yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Türkçe, Kürtçe ve Arapça yapılan dualar, şiir dinletileri ve ezgilerle son
buldu.
- Mardin
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