Mardin'deki bu mahalle 2021'e yolsuz, susuz, kanalizasyonsuz ve çöp yığını ile giriyor - Son Dakika

Mardin'deki bu mahalle 2021'e yolsuz, susuz, kanalizasyonsuz ve çöp yığını ile giriyor

31.12.2020 14:47
Mardin'deki bu mahalle 2021'e yolsuz, susuz, kanalizasyonsuz ve çöp yığını ile giriyor, System.String[]

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Nur Mahallesi sakinleri, 2021'e yolsuz, susuz, kanalizasyonsuz ve çöp yığını ile giriyor.

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Nur Mahallesi sakinleri, 2021'e yolsuz, susuz, kanalizasyonsuz ve çöp yığını ile giriyor. Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri, yetkililerden sorunların giderilmesini bekliyor.

Artuklu ilçesine bağlı Nur Mahallesi sakinleri, mahallelerinde çevre düzenlemesi, yol ve kanalizasyon şebekesinin olmadığını belirtti. Mahallede çöplerin 3 günde bir toplandığını, yolların bozuk olması sebebiyle araçlarının zarar gördüğünü ifade eden mahalle sakinleri, kanalizasyon suyunun gideri olmadığı için etraftan pis koku ve mikrop yayıldığını dile getirdi.

Mahalle sakinlerinden Kubbettin Durak, 6 ay önce bölgeye taşındığını, taşınmasına da pişman olduğunu söyledi. Durak, "Yol yok, altyapı, su ve park yok. Çocukların geçemeyeceği kadar kötü bu yol. Kanalizasyon var ama yok sayılır. Çok kötü kokuyor. Kanalizasyon olduğunda buranın kötü kokmaması gerekir. Biz bu şikayetlerimizi defalarca dile getirdik. Bir yağmur yağdığında buradan geçemezsiniz. Bir dozer göndererek bu iş bitmez yetkililerin buraya bir el atması gerekiyor. Bizim millet olarak hakkımız varsa hakkımızı istiyoruz. Çamurdan geçilmiyor. Arabaların alt takımları hepsi gidiyor. Burada çamur olunca 2 araç yan yana geçemiyor. Burası güvensiz bir yer sıfır güven. Çocuklar için sıfır güven. Bu kuyu yazdan beri açılmış. Yazdan beri açılmasına rağmen hala faaliyete girmemiş. Biz tankerle su alıyoruz. Eve götürüp depolara boşaltıyoruz. O depolardan tekrar saatlere geçiyor. Neden kuyuyu faaliyete koymuyorlar. Hem tankerle su alıp hem de bir daha para ödüyoruz" dedi.

"HEM TANKERLE SU ALIYORUZ HEM BELEDİYEYE PARA ÖDÜYORUZ"

Vatandaşlardan Fikri Aras, mahallelerinde sorunların bitmediğini söyledi. Aras, "En başta susuzluk sorunu. Yaz aylarında aylık en az 50-60 tane tankerle su alıyoruz. Artı belediyeye su parası ödüyoruz. Onu geçtim şu yollarımızın haline bakın. Yazın tozdan kışın çamurdan geçilmiyor. Çocuklarımızı dışarı bırakmıyoruz. Arabalarımızın hepsi alt takımları gitti zaten çukurlardan. Daha önce burası asfalttı. Orayı kazıdılar 3 senedir asfalt yapacağız diye aynı olduğu gibi duruyor. Kimse buraya uğramıyor. Bildiğiniz mahrumiyet bölgesi. Yollarımıza bakıyorsunuz ana yoldan buraya gelene kadar bir tane ışık yok. Gece genç kızlar işten geliyor oradan buraya gelene kadar çoğu zaman ailesi önüne gitmek zorunda kalıyor. Hem köpeklerden hem de karanlıktan. Sorunlarımız çok. Çöplerimizi bile 3 günde bir gelip alıyorlar. Her gün kesinlikle gelip almıyorlar. 3 günde bir gelip alınır çöplerimiz" diye konuştu.

Cemil Öztap isimli vatandaş ise, "Köy yolu bile böyle değildir. Burası şehir olduğuna göre biz vergimizi de veriyoruz. Bakın şu anda halimizi görüyorsunuz. Üst üste şikayet ediyoruz. Belediyeden kimse gelmiyor. İlgilenen kimse yoktur. Bu yolu da biz cebimizden yaptık. Mucuru her şeyi kendi cebimizden getirdik" şeklinde konuştu.

(Kübra Nur Atik/İHA)

Artuklu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mardin'deki bu mahalle 2021'e yolsuz, susuz, kanalizasyonsuz ve çöp yığını ile giriyor - Son Dakika


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