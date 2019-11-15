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Mardin'deki FETÖ operasyonunda 7 tutuklanma

7 saat önce

Mardin merkezli 10 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı, 4 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mardin'deki FETÖ operasyonunda 7 tutuklanma, System.String[]

Mardin merkezli 10 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı, 4 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen FETÖ silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yuvalanmış kripto örgüt üyelerinin deşifresine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiği belirtildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda FETÖ silahlı terör örgütü mahrem imamları tarafından kullanılan ardışık arama yöntemi ile ankesörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen ve haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunan A.Y., E.Y., G.E., Y.K., M.B., E.Ü., B.K., S.H., V.Ö., Ş.Y., M.K. ve R.S.'nin yakalanmasına yönelik Mardin merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Balıkesir, Sakarya, Bingöl, Kilis, Şırnak ile Kahramanmaraş illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Bu kapsamda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'de mahkemeye çıkarılan 11 şüpheliden 7'si tutuklanırken 4 kişinin de adli kontrolle serbest bırakıldığı kaydedildi.

(İHA)

Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:25 Kaynak: İHA
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