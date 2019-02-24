Mardin'deki Fetö'ye Yönelik Operasyon

Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı.

Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı.



Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda, FETÖ üyelerinin sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına vermesinin tespit edilmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.K, S.Ç, H.A, H.S.S, D.Ö, M.N.A, A.B, R.E. ile D.U'nun emniyetteki işlemlerinin tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.A, H.S.S, D.Ö, M.N.A, A.B, R.E ve D.U tutuklandı, A.K ve S.Ç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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