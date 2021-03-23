Mardin'deki istinat duvarlarına yönelik çalışma - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde bulunan istinat duvarlarına tarihi dokuya uygun görsellik kazandırılması için çalışma başlattı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Dikey Bahçe Projesinde zarar görmeyen figürler, aydınlatma armatürleri, galvanizli saç levhalar gibi malzemeleri mevcut istinat duvarlarına görsel güzellik kazandırılmasında değerlendiriyor.
İlç çalışma Mardin Polisevi'ndeki istinat duvarında başlatıldı.
Galvanizli saç, aydınlatma, figürler, taş oymacılığı, saksılık gibi kentin tarihi dokusunu yansıtan süslemeler, şehrin girişine görsel güzellik kazandıracak.
Kaynak: AA
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