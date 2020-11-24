Mardin'deki öğrencilerden İzmirli depremzedelere duygu dolu mektuplar - Son Dakika

Mardin'deki öğrencilerden İzmirli depremzedelere duygu dolu mektuplar

24.11.2020 08:57
Mardin'deki öğrencilerden İzmirli depremzedelere duygu dolu mektuplar, System.String[]

MARDİN'deki Midyat Kayalıpınar İlk ve Ortaokulu öğrencileri İzmir'deki depremzedelerin acılarını onlara mektup yazarak paylaştı.

MARDİN'deki Midyat Kayalıpınar İlk ve Ortaokulu öğrencileri İzmir'deki depremzedelerin acılarını onlara mektup yazarak paylaştı. Duygu dolu satırlarıyla kalpleri fetheden minik öğrenciler, harçlıklarından artırarak topladıkları bin 255 lirayı da ihtiyacı olan depremzedelere bağışladı.

İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen yıkıcı depremin ardından yurdun dört bir yanından deprem bölgesine yardım ve destekler yağdı. Gıda, giyim ve maddi destek verenlerin sayısı hızla artarken, İzmir'e bin 520 kilometre uzaklıktaki Mardin'in Midyat ilçesinden gelen destek, depremzedelerin yüreğini ısıttı. Midyat Kayalıpınar İlk ve Ortaokulu öğrencileri, duygularını kaleme alarak, afeti yaşayan vatandaşlara destek verdi. Türkiye Kızılay Derneği Midyat Şube Başkanı Murat Aykat aracılığıyla mektupların ve bin 255 liralık bağışın deprem bölgesine ulaştırıldığını anlatan Türk Kızılayı İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, öğrencilerin hassasiyetinin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

'ÇOK DUYGULANDIK'Mektupları teslim aldıklarında çok duygulandıklarını anlatan Baykalmış, "Deprem dolayısıyla ülkemizin çok farklı yerlerinden acılarımıza ortak olan insanlarımızın bize emanetleriyle süreci sevk ve idare etmeye çalıştık. Mardin Midyat'ta okuyan ilk ve orta öğrenim öğrencilerinin bize yazdığı mektuplar elimize ulaştı. İzmir'deki deprem felaketini televizyondan öğrendikten sonra bu çocuklarımız, Mardin Midyat şubemizin de desteğiyle aralarında para toplamışlar. Bize ulaştıklarında çok duygulandık" dedi.Deprem nedeniyle İzmir'de yaşayan 116 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Baykalmış, yakınlarını kaybedenlerin yanı sıra çok sayıda kişinin de evlerinden olduğunu dile getirdi. Depremin olduğu günden bu yana bölgeden ve ülkenin çok farklı yerlerinden mektuplar aldıklarını belirten Baykalmış şunları söyledi: "Evlatlarımızın göstermiş olduğu hassasiyet bizi ayrıca mutlu etti. Mardinli öğrencilerimiz de hem destek mektuplarıyla İzmirli kardeşlerimizin acılarını paylaştılar hem de kendi aralarında topladıkları bin 255 liralık yardımı Türk Kızılayı'na emanet ettiler. Özellikle paylaşmaya çok ihtiyaç duyulduğu bu dönemde yarının büyükleri olacak küçüklerimizin de Kızılay'a destek vermesi, mektuplarında bu hassasiyetleri paylaşmaları bizleri mutlu etti."'BAZILARI RESİMLER ÇİZMİŞ'Mektuplardan birinde İzmir'de akrabaları olduğunu aktaran bir öğrencinin hislerini kaleme aldığını anlatan Kerem Baykalmış, deprem nedeniyle yakınlarının başına bir şey gelmesinden endişe ettiğini dile getirdi. Baykalmış, "Uzakta oldukları için İzmir'deki akrabalarına ulaşmakta imkanlarının kısıtlı olduğunu ifade etmiş. Öğretmenlerinin de yönlendirmesiyle aralarında topladıkları paraların Türk Kızılayı vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşacağına inandığını belirtmiş. Bu mektupları sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla duyuruyoruz. Türk Kızılayı'nın, bu büyük çınarın paylaşmak duygusunu basın aracılığıyla da aktarıyoruz" dedi.Türk Kızılayı İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, Mardinli öğrencilerin kağıtlara resimler çizerek de duygularını yansıttığını söyleyerek şöyle devam etti:

"Mektupların birinde, 'Acınız acımızdır' ifadesinin yanında resimler çizilmiş. Kendi fotoğrafını koyup, kalp çizmişler. Türkiye'nin birçok yerinden gelen mektuplardan biri Gönül Ada'ya ait. Bizim acımızı ellerinin arasına kalbini alarak paylaşmış. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. Yunus Bilen kardeşimiz, 'Sevgili İzmir halkı size geçmiş olsun. Türkiye'nin başı sağ olsun, yaralılarımıza acil şifalar dilerim' diyerek, duasını paylaşmış. Beytullah Demiray da 'Tüm kardeşlerimize geçmiş olsun Allah hepimizin yardımcısı olsun' demiş, 'inşallah tez zamanda hep birlikte buralarda vakit geçireceğiz' demiş. Mektuplardan birinde ise 'Geçmiş olsun İzmir. Allah rahatlık versin. Sizleri kendimizden çok seviyoruz. Bu deprem bizim de başımıza gelebilirdi. Bilin ki sizlerin yanındayız. Az daha sabredin. Gelecekte güzel haberler alacaksınız inşallah' ifadeleri yer alıyor."


Mardin'deki öğrencilerden İzmirli depremzedelere duygu dolu mektuplar
Mardin'deki öğrencilerden İzmirli depremzedelere duygu dolu mektuplar
Mardin'deki öğrencilerden İzmirli depremzedelere duygu dolu mektuplar
Mardin'deki öğrencilerden İzmirli depremzedelere duygu dolu mektuplar
Mardin'deki öğrencilerden İzmirli depremzedelere duygu dolu mektuplar
Mardin'deki öğrencilerden İzmirli depremzedelere duygu dolu mektuplar

Mardin, Deprem, Midyat, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mardin'deki öğrencilerden İzmirli depremzedelere duygu dolu mektuplar - Son Dakika


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