Mardin'deki öğrencilerden Mehmetçiğe destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'deki öğrencilerden Mehmetçiğe destek - Son Dakika

Mardin'deki öğrencilerden Mehmetçiğe destek

6 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde öğrenciler İdlib'de görev alan Mehmetçiğe destek için Kur'an okudu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde öğrenciler İdlib'de görev alan Mehmetçiğe destek için Kur'an okudu.

Suriye sınırında bulunan Kızıltepe ilçesinde İbrahim Özmen İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, haftanın belirli günlerinde İdlib'de görev alan güvenlik güçleri için Kur'an-ı Kerim okuyor, şehitler için dua ediyor.

Okulda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Mevlan Taşkın, İdlib'de görev yapan ve görevini sürdürürken şehit düşen Mehmetçik için öğrencilerin talebi üzerine program yaptıklarını söyledi.

"Şehitlerimize olan minnettarlığı dile gitmek için Kur'an-ı Kerim okuduk, hatim indirdik." diyen Taşkın, şehitlere Allah'tan rahmet dilediklerini belirtti.

Taşkın, "Çocuklarımızın duyarlılığı bizi mutlu etti." dedi.

Öğrencilerden Muhammed Fatih Üründü, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilediğini belirterek, İdlib'de şehit düşen askerler için Kur'an okuduklarını anlattı.

Üründü, "Allah şehitlerin mekanlarını cennet eylesin. İdlib'de görev yapan askerimiz de inşallah sağ salim evlerine dönerler, ailelerine kavuşurlar." diye konuştu.

Fatma Nur Karayel, arkadaşlarıyla şehitler için ve görev yapan asker ağabeyleri için Kur'an okuduklarını aktardı.

Zeynep Özgün de güvenlik güçlerine başarı dilediklerini ifade ederek, "İdlib şehitleri dua ettik. Görev yapan ağabeylerimize başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

Mardin'deki öğrencilerden Mehmetçiğe destek

Kızıltepe, Mardin, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:18 Kaynak: AA
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