Mardin'deki operasyonda yaralanan korucu şehit düştü
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Mardin'deki operasyonda yaralanan güvenlik korucusu Evren Başçı şehit düştü.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:00 Kaynak: AA
Mardin'deki operasyonda yaralanan güvenlik korucusu Evren Başçı şehit düştü.
Ömerli Kömürlü Mahallesi ile Nusaybin Küçükkardeş Mahallesi arasında düzenlenen ve biri kadın 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan güvenlik korucusu Başçı, tedavi gördüğü Mardin Devlet Hastanesinde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Şehit Başçı'nın cenazesi, düzenlenecek törenin ardından Artuk ilçesinde toprağa verilecek.
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