Mardin'deki restoranda siparişler QR kodla veriliyor

MARDİN - Mardin'de bir restoranda yeni tip korona virüs tedbirleri çerçevesinde, müşteriler yiyecek içecek siparişini personellerin iş kıyafetlerinin üzerine baskılı QR kodu ile vermeye başladı. Dijital menü ile sipariş sistemini uygulamaya koyan işletme, kitapçık halindeki menüleri rafa kaldırdı.

Yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla restoran gibi yiyecek hizmetinin verildiği işletmelere gelen müşterilere dijital menü ile hizmet verilmeye başlandı. Virüs bulaşı riskini de azaltmayı amaçlayan restoran sahibi Mahmut Ahi, bu problemin önüne temassız sipariş sistemini uygulayarak geçti. Kitapçık menülerin verilmediği restoranda müşteriler mobil cihazda uygulama üzerinden personellerin üzerinde yer alan QR kodu taratarak uygulamada yer alan dijital menüde yiyecek ve içecekleri seçip sipariş verebilecek.

Restoran sahibi Mahmut Ahi, kentte uygulamanın ilk defa kendileri tarafından yapıldığını kaydederek, "Araştırdık,böyle bir uygulamayı hiç kimse uygulamaya koymamış. Mardin'de ilk defa biz yaptık. Müşterilerimiz gönül rahatlığıyla gelip dijital siparişler yemeklerini seçip yiyebilirler" dedi.