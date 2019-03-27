Son Dakika Haberleri: Mardin'deki Silah ve Tarihi Eser Operasyonu

Mardin'deki Silah ve Tarihi Eser Operasyonu

1 saat önce

Mardin'de polis ekiplerince düzenlenen silah ve tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Mardin'deki Silah ve Tarihi Eser Operasyonu, System.String[]
Mardin'de polis ekiplerince düzenlenen silah ve tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Operasyonun görüntüleri

Öte yandan, drone ile bomba ve silah dedektör köpeklerinin de kullandığı operasyonun görüntüleri basın mensuplarına dağıtıldı.

Görüntülerde, polis ekipleri, arazi, ev ve ikametlerde arama yapıyor. Aramalarda ev ve ikametlerin yanı sıra bahçe duvarında ve toprağa gömülü çok sayıda silah ve tarihi eseri ele geçiriliyor.

Operasyonda, 2 el bombası, kalaşnikof marka uzun namlulu silah, değişik çap ve markalarda 6 ruhsatsız tabanca, 19 av tüfeği, 3 bin 830 fişek, 35 şarjör, 66 tüfek parçası, gece görüş dürbünü ve şarj aleti, 4 pet şişe içerisinde 400 gram barut, 50 kilogramlık 2 çuval içerisinde amonyum nitrat içerikli gübre, tarihi eser olduğu değerlendirilen 68 obje, ses veya gaz fişeği atabilen 2 tabanca ile bunlara ait şarjör, 68 ses veya gaz fişeği, 2 kesici delici alet ve 2 telsiz ele geçirilmiş, 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:00 Kaynak: AA

Mardin, Güncel
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