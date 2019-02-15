Son Dakika Haberleri: Mardin'deki Silahlı Kavga

Mardin'deki Silahlı Kavga

18 dakika önce

Mardin'de iki aile arasında çıkan, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Mardin'deki Silahlı Kavga, System.String[]
Mardin'de iki aile arasında çıkan, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, 12 Şubat'ta Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi'nde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şühelilerden Ö.K. tutuklandı, E.K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:30 Kaynak: AA

Yenişehir, Mardin, Güncel
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