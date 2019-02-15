Mardin'deki Silahlı Kavga
18 dakika önce
Mardin'de iki aile arasında çıkan, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Mardin
'de iki aile arasında çıkan, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, 12 Şubat'ta Yenişehir
Mahallesi Ravza Caddesi'nde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şühelilerden Ö.K. tutuklandı, E.K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:30 Kaynak: AA
Artık Kota Aşımında İnternet Yavaşlamayacak, Kesilecek
İşsizlik Rakamları Açıklandı
8 Aylık Hamile Yengesini Öldüren Sanık, Cinayeti Neden İşlediğini Anlattı
Birlikte Yaşadığı Kadını Rehin Alan Zanlı, Bir Polisi Şehit Etti