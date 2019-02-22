Son Dakika Haberleri: Mardin'deki Silahlı Kavgada 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Mardin'deki Silahlı Kavgada 1 Kişi Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Mardin'de çıkan silahlı kavgada, yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi hayatını kaybetti.

Mardin'deki Silahlı Kavgada 1 Kişi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Mardin'de çıkan silahlı kavgada, yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi hayatını kaybetti.

Mardin'de aralarında husumet bulanan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ömer Sincar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:22 Kaynak: İHA

Mardin, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


AK Parti Seçim Bürosu Önünde Silahlı Kavga! 1'i Ağır 4 Kişi Yaralandı Çarptığı Kadını Yaralı Gören Sürücü Gözyaşlarını Tutamadı

Uygulama Yapan Polisleri Yaralayan Alkollü Sürücü Tutuklandı Denizli'de Demir Korkuluklara Bağlı Erkek Cesedi Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 19:06:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin'deki Silahlı Kavgada 1 Kişi Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]