Son Dakika Haberleri: Mardin'deki Silahlı Kavgada Bir Tutuklama

Mardin'deki Silahlı Kavgada Bir Tutuklama

2 saat önce

Mardin'de dün çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.

Mardin'deki Silahlı Kavgada Bir Tutuklama, System.String[]
Mardin'de dün çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.

Mardin'de dün akraba olan iki aile arasında çıkan ve iki kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan Ömer K., Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken silahı kullanan Ömer K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:29 Kaynak: İHA

Mardin, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uyuşturucu Ticareti Yapan Baba-Kız, Çıkarıldıkları Mahkemece Tutuklandı Gelin Adayı, Görücü Usulü Tanıştığı Damat Adayını 40 Bin Lira Dolandırıp Kayıplara Karıştı

Köpek Kediyi Parçaladı, Vicdansız Kadın Sadece İzledi Sevgilisini Öldüren Sanığa, Sevgililer Günü'nde Müebbet Hapis Cezası
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 19:29:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin'deki Silahlı Kavgada Bir Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]