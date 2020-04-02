Mardin'deki STK'lardan ortak destek çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'deki STK'lardan ortak destek çağrısı - Son Dakika

Mardin'deki STK'lardan ortak destek çağrısı

15 dakika önce

Mardin'de aralarında dernek, vakıf ve sendikalardan oluşan Mardin sivil toplum kuruluşları muhtaç aileler için yardım kampanyası başlattı.

Mardin'deki STK'lardan ortak destek çağrısı, System.String[]

Mardin'de aralarında dernek, vakıf ve sendikalardan oluşan Mardin sivil toplum kuruluşları muhtaç aileler için yardım kampanyası başlattı.

Mardin STK Platformu yaptığı yazılı açıklamada Mardin'de bulunan muhtaç aileler için başlatılan vefa kampanyasına destek verme kararı aldı. Platform Başkanı Ahmet Ceylan tarafından STK'lar adına yapılan ortak açıklamada ihtiyaç sahiplerine gıda yardımının yapılacağı, evini veya iş yerini kiraya vermiş olan mülk sahiplerinden de 3 ay için kiracılarından kira almayarak fedakarlık göstermeleri istendi.

Ahmet Ceylan tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çin'de ortaya çıkıp bütün dünyaya yayılan korona virüsü ülkemizde de maalesef gittikçe yayılmaktadır. Küresel bir soruna dönüşen korona virüsle mücadele Türkiye'de de yoğun bir şekilde devam etmektedir. Ülkemizin en az zararla bu küresel musibeti atlatması için devlet tarafından verilen bu mücadeleye başta STK'lar olmak üzere halkın da kendi imkanlarıyla katkı sağlaması gerektiğine inanıyoruz. 2. Dünya savaşından bu yana dünya çapında meydana gelen ve ağır sosyal, siyasal ve ekonomik sonuçlarının olacağı beklenen bu salgınla mücadelede başarılı olmamız için devlet-millet işbirliği ile birlik, beraberlik ruhu içinde hareket etmemiz gerekir."

Darda olanlara yardım etmenin insani, vicdani ve İslami bir borç olduğunu anlatan Ceylan, "Bu süreçte, virüsten korunmak için alınan tedbirlerin uygulanması konusunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi, yaşlı vatandaşlarımızın durumunun takip edilerek onlara yardımcı olunması, maddi açıdan sıkıntıya düşen ailelere gıda, hijyen gibi ayni veya nakdi yardım yapılması için STK'ların aktif görev alması gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla Mardin STK Platformu olarak hepimiz için ağır bir imtihana dönüşen bu süreçte işini kaybeden, çalışamaz duruma gelen, bir şekilde geçim sıkıntısı içine düşen ailelere yardım kampanyasına maddi durumu iyi olan veya işini kaybetmemiş olan herkesi davet ediyoruz. Az, çok demeden en yakınımızdan başlayarak darda olanlara yardım etmek bizim insani vicdani ve İslami borcumuzdur" dedi.

Karaborsa yerine indirim daveti

Zamanın dayanışma zamanı olduğunu vurgulayan Ceylan, "Bugün ailemiz bir sıkıntı yaşamıyor olabilir ama unutmayalım ki maddi ve manevi sıkıntılar içinde çatırdayan pek çok aile vardır. Yaşadığımız toplumda huzursuz ve mutsuz kimseler varken bizim mutlu ve huzurlu kalmamız mümkün değildir. Bu nedenlerle alacaklı vatandaşlarımızı borçlulara karşı daha müsamahakar olmaya davet ediyoruz. Güçleri yetiyorsa kira ve diğer her türlü alacaklarından vazgeçmeye, en azından pandemi süresince indirime gitmeye davet ediyoruz. Bu zor günde herkesi kardeşlik hukukuna riayet etmeye çağırıyoruz. Bu sıkıntılı sürecin bir gün son bulacağına ve bunun bir imtihan olduğuna inanıyoruz. Bu imtihanda bazıları stokçuluk, karaborsacılık, cimrilik ile hatırlanacak buna karşın Allah katında ve insanlar nezdinde bazı insanlar ise iyilikleri ile hatırlanacaktır. Bu zor zamanda sadece yaptıklarımız değil yapabildiğimiz halde yapmadıklarımızdan da sorumlu olduğumuzu unutmayalım. Hep birlikte bir olma ve dayanışma zamanıdır. Mardin STK Platformu olarak bütün STK'ları ve yardım sever Mardin halkını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Bu kapsamda Kızılay, İHH, Umut Kervanı ve Türkiye Diyanet Vakfına yardım etmeleri için çağrıda bulunuyoruz. Ayrıca talep edilmesi halinde, Vefa Sosyal Destek Grubuna, zamanı ve sağlığı müsait olanları katkıda bulunmaya çağırıyoruz" diye konuştu. - MARDİN

Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 12:14 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

HDP'li eski Mazıdağı Belediye Başkanı, koronavirüs testi pozitif çıkınca tahliye edildi
Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 110 yaşındaki Diyarbakırlı kadın, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulundu Koronavirüsle mücadelede, tüm dünyada en yetkili isim: Bir kaç gün içinde vaka sayısı 1 milyona ulaşacak İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı
Rüştü Reçber'in son durumu hakkında eşi bilgi verdi: Ateşi kontrol altına alındı, gelişmeler iyi yönde Rüştü Reçber'in son durumu hakkında eşi bilgi verdi: Ateşi kontrol altına alındı, gelişmeler iyi yönde         
12:18
Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı         
12:13
İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı         
12:08
Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
12:07
Karantina Selena Gomez'e yaramadı! Evli olan eski aşkına yaptığı hamle ile şaşırttı Karantina Selena Gomez'e yaramadı! Evli olan eski aşkına yaptığı hamle ile şaşırttı         
12:00
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti         
11:45
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşı ABD'li petrol üreticisi Whiting Petroleum'un iflasına neden oldu Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşı ABD'li petrol üreticisi Whiting Petroleum'un iflasına neden oldu         
11:44
Tarkan, ailesiyle birlikte Almanya'da karantinaya girdi Tarkan, ailesiyle birlikte Almanya'da karantinaya girdi         
11:39
Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak         
11:37
Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor         
11:36
Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor         
11:34
Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı         
11:22
İstanbul'da ateşi yüksek çıkan hasta, koronavirüs testi yaptırmamak için sağlık görevlilerine direndi İstanbul'da ateşi yüksek çıkan hasta, koronavirüs testi yaptırmamak için sağlık görevlilerine direndi         
11:13
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti         
11:13
İBB, salgın günlerinde tartışmalara konu olan otobüs hattının AKBİL basım sayılarını paylaştı İBB, salgın günlerinde tartışmalara konu olan otobüs hattının AKBİL basım sayılarını paylaştı         
11:08
Lazio'nun talip olduğu Vedat Muriqi için Fenerbahçe 20 milyon euro istiyor Lazio'nun talip olduğu Vedat Muriqi için Fenerbahçe 20 milyon euro istiyor         
11:06
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı         
11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, koronadan vefat eden Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı yayınladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, koronadan vefat eden Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı yayınladı         
10:59
Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı         
10:47
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı: Öğleden sonra başlayacak, sabaha kadar sürecek Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı: Öğleden sonra başlayacak, sabaha kadar sürecek         
10:38
İngiltere'deki erkek tarafı, koronavirüs nedeniyle kız isteme merasimini görüntülü konuşma ile gerçekleştirdi İngiltere'deki erkek tarafı, koronavirüs nedeniyle kız isteme merasimini görüntülü konuşma ile gerçekleştirdi         
10:36
5 gün önce 29 TL'ye geldiği Erzurum'dan 200 TL'ye geri döndü 5 gün önce 29 TL'ye geldiği Erzurum'dan 200 TL'ye geri döndü         
10:30
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum         
10:28
Mesut Özil, 80 milyon TL'lik evini doğum yapan Amine Gülşe'nin üzerine yaptırdı Mesut Özil, 80 milyon TL'lik evini doğum yapan Amine Gülşe'nin üzerine yaptırdı         
10:28
Falcao, G.Saray'ın indirim talebini kabul etmedi ve Al Sadd ile anlaştı Falcao, G.Saray'ın indirim talebini kabul etmedi ve Al Sadd ile anlaştı         
10:26
Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir         
10:18
Koronavirüs salgınında bu iki hafta neden önemli? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı Koronavirüs salgınında bu iki hafta neden önemli? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı         
10:10
Koronavirüs salgınına rağmen parti düzenleyen işletmeci: Özür diliyorum Koronavirüs salgınına rağmen parti düzenleyen işletmeci: Özür diliyorum         
10:10
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler 3 kat artan otobüs bilet fiyatlarına isyan etti Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler 3 kat artan otobüs bilet fiyatlarına isyan etti         
10:06
ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2020 12:29:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin'deki STK'lardan ortak destek çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]