Son Dakika Haberleri: Mardin'deki Tarihi Çarşılar Yeniden Canlandırılacak

Mardin'deki Tarihi Çarşılar Yeniden Canlandırılacak

2 saat önce

Mardin'deki tarihi çarşıların canlandırılması için proje hazırlandı.

Mardin'deki Tarihi Çarşılar Yeniden Canlandırılacak, System.String[]
Mardin'deki tarihi çarşıların canlandırılması için proje hazırlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Kalkınma Ajansının (DİKA) iş birliğinde hazırlanan "Tarihi Çarşıların Canlandırılması Projesi" ile toplam 390 dükkana sahip Semerciler, Leblebiciler, Giyimciler, Sobacılar, Çarıkçılar, Tellallar, Bakırcılar, Yemeniciler ve İnekler Çarşıları rehabilite edilecek.

-" 5 milyon turisti ağırlamayı hedefliyoruz"

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, projenin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, huzurun sağlanmasının önemine değinerek, bu sayede çok sayıda organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şehre gelen ziyaretçi sayısının artması için yoğun çaba gösterdiklerini aktaran Yaman " 2018 yılında günübirlik ziyaretçilerle 3 milyonun üzerinde misafir ağırladık. 2019 yılında şehrimizde 5 milyon turisti ağırlamayı hedefliyoruz. Çalışmalarımızla buna zemin oluşturmaya çalışıyoruz. Mardin'in iyi bir marka şehir olması için çabalıyoruz. Çalışmalarla tarihi şehre yeni bir görünüm katarak cazibe merkezi haline getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ise şehrin turizmde hak ettiği yere gelme konusunda mesafe katettiğini dile getirerek, "Mardin, yabancı turistlerin de geldiği bir merkez haline geldi." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:30 Kaynak: AA

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Oyuncu İsyan Etti: Mescitteki Halının Deseni Gamalı Haça Benziyor Yaş Çay İçin Fark Ödemesi 13 Kuruş Olarak Belirlendi

9 Bakanlık Harekete Geçti! Ulusal Beslenme Konseyi Kuruluyor Döner ve Köfte Standardında Değişiklik Yapıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 15:33:10. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin'deki Tarihi Çarşılar Yeniden Canlandırılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]