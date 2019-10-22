Son Dakika Haberleri: Mardin'deki terör operasyonu
Son Dakika Güncel Mardin'deki terör operasyonu

Mardin'deki terör operasyonu

34 dakika önce

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen, 1 askerin şehit olduğu, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 29,5 kilogram plastik patlayıcı, 10 el yapımı patlayıcı düzeneği, 6 lav silahı, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 tabanca, 2 el bombası ve mühimmat...

Mardin'deki terör operasyonu, System.String[]

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen, 1 askerin şehit olduğu, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 29,5 kilogram plastik patlayıcı, 10 el yapımı patlayıcı düzeneği, 6 lav silahı, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 tabanca, 2 el bombası ve mühimmat ele geçirildi.

Derik'in kırsal Çataltepe Mahallesi'nde dün 3 PKK'lı teröristin bir evde bulunduğu bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince hava destekli düzenlenen, Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek'in şehit olduğu, terör örgütü PKK'nın sözde Viranşehir sorumlusu "Hamza" kod adlı Mustafa Akbaş'ın da bulunduğu 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Kılıç-158 Şehit Güvelik Korucusu Evren Başçı Operasyonu"na ilişkin soruşturma sürüyor.

Operasyonda 29,5 kilogram plastik patlayıcı, 6 lav silahı, 10 el yapımı patlayıcı düzeneği, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 tabanca, 2 el bombası, 13 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 190 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 7 tabanca şarjörü, 80 tabanca fişeği, telsiz, gündüz görüş dürbünü, 2 şemsiye, 60 boş kovan, akım ölçer, 3 roketatar, 3 roketatar sevk fişeği, 5 el bombası tapası, termal silah dürbünü ve 410 fişek bulundu.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik dün düzenlenen operasyonda Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek şehit olmuş, Barış Pınarı Harekatı'nı sabote etmeye yönelik Şanlıurfa ve Mardin'de saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terör örgütü PKK'nın sözde Viranşehir sorumlusu "Hamza" kod adlı Mustafa Akbaş olduğu tespit edilmişti.

Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad'daki tünelleri ortaya çıkarıldı
Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsız olan Alman medyası: Terör gelirse rezervasyonlar düşer Rus askerlerini taşıyan uçak Kamışlı'ya indi Beşar Esed'den gövde gösterisi! Türkiye sınırında Suriye askerleriyle poz verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 16:34:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin'deki terör operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]