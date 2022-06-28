Mardin'deki terör operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika
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Mardin'deki terör operasyonunda 3 tutuklama

28.06.2022 18:30
Mardin'deki terör operasyonunda 3 tutuklama

Mardin'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mardin'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda terör örgütü mensuplarına yönelik polis ekipleri tarafından icra edilen operasyonlarda ele geçirilen dijital dokümanların incelenmesi sonucunda örgüt içerisinde faaliyet gösterirken çekilmiş fotoğrafları tespit edilen 4 şüpheli şahıs, gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli şahıstan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 1'i adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

(Kübra Nur Atik/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Mardin'deki terör operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika

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