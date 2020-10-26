Mardin'deki terör operasyonunda yaklanan 6 kişiden 4'ü tutuklandı - Son Dakika

Mardin'deki terör operasyonunda yaklanan 6 kişiden 4'ü tutuklandı
26.10.2020 19:27
Mardin'in Nusaybin ilçesindeki terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesindeki terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2015-2016 yıllarında Nusaybin ilçesinde çukur eylemlerine katıldıkları, örgüt mensuplarına yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 21 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınana 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si ise serbest bırakıldı.
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