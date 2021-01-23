Mardin'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım

Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu

MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz

Ronaldo'yu reddeden Türk model Cansu Taşkın: O konu benim için kapandı