Mardin'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Mardin'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

28.02.2021 11:43
Mardin'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı, System.String[]

Mardin'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Mardin'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik 4 ay süren takip sonucu 4 operasyon düzenlemiş, gözaltına alınan 11 zanlıdan 3'ü tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Elde edilen deliller ve bilgi doğrultusunda diğer şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesinin ardından 25 Şubat'ta da Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına almıştı.

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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