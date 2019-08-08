Son Dakika Haberleri: Mardin'deki yangın itfaiye ve vatandaşın çabasıyla söndürüldü
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Mardin'deki yangın itfaiye ve vatandaşın çabasıyla söndürüldü

44 dakika önce

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde farklı noktalarda çıkan yangında bin dönümlük ağaçlık alan küle döndü.

Mardin'deki yangın itfaiye ve vatandaşın çabasıyla söndürüldü, System.String[]
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde farklı noktalarda çıkan yangında bin dönümlük ağaçlık alan küle döndü. Yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kemerli, Şanlı ve Ortaklı mahallerinde hasat yapılan arazilerde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ortaklı Mahallesi'nde başlayan yangın ağaçlık alana sıçradı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Yangına mahalle sakinleri traktörler, kürek ve ağaç dallarıyla müdahale etti. Yangın itfaiye ve mahalle sakinleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Yüzlerce ağacın küle döndüğü yangın ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - MARDİN
İtfaiye, Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:11 Kaynak: İHA
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