Mardin'den Çanakkale'ye gönderilen kargodan 25 kilogram uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'den Çanakkale'ye gönderilen kargodan 25 kilogram uyuşturucu çıktı

06.06.2022 16:01
Mardin'den Çanakkale'ye gönderilen kargodan 25 kilogram uyuşturucu çıktı

Çanakkale'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Mardin'den Çanakkale'ye gönderilen kargoda 25 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Çanakkale'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Mardin'den Çanakkale'ye gönderilen kargoda 25 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Biga Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Mardin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, birlikte yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışması kapsamında 4 şüpheliyi teknik takibe aldı.

Ekipler, takipteki kişilerle bağlantılı olabileceği düşünülen, göndericisi ve alıcısı aynı isimdeki bir kargonun Mardin'den Çanakkale'ye gönderildiğini tespit etti.

Çanakkale'ye ulaşan kargoyu teslim alan kişileri takip eden narkotik ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda F.Y, M.H, S.S ve O.H. gözaltına alındı. Kargo paketinde 19 kilogram esrar ve 6 kilogram skunk bulundu.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 hassas terazi ile uyuşturucu paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Y, M.H. ve S.S tutuklandı, O.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Öğrencilere 'Cinsiyet eşitsizliğine dayalı akran zorbalığı' farkındalığı eğitimi verildi Öğrencilere 'Cinsiyet eşitsizliğine dayalı akran zorbalığı' farkındalığı eğitimi verildi Mardin Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz yaz spor okulları kayıtları başladı Mardin Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz yaz spor okulları kayıtları başladı
Kaynak: AA

Çanakkale, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'den Çanakkale'ye gönderilen kargodan 25 kilogram uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:55 Havaların ısınmasıyla korkulan oldu! Bodrum'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
15:54 Gelen tepkiler sonrası açıklama yaptı! Bakan Nebati: Alım gücünü korumak için çaba sarf ediyoruz
15:45 Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği askeri harekat PKK'yı paniğe soktu! Münbiç'te kazılan terör tünelleri dronelarla görüntülendi
15:44 Fransız devi, Arda Güler için kolları sıvadı! Transfer gerçekleşirse Messi ile takım arkadaşı olacak
15:41 Dansözlü etkinlik düzenlenen ilkokulla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklama yaptı: Soruşturma başlatıldı
15:36 ORC Araştırma Şirketi, yeni seçim anketini paylaştı! İki ittifak arasındaki fark 8.1 olarak kaydedildi
15:35 Eski TFF başkanı Haluk Ulusoy yeniden aday olmaya hazırlanıyor
15:18 Ünlü doktor, Hande Soral'ın 16 saat süren doğum fotoğraflarını paylaştı: An geldi güldük, eğlendik, an geldi biraz zorlandık
14:53 2020 Turkey birincisi Elif Yılmaz ile Trabzonspor futbolcusu Batuhan Kör, denizde birbirlerini öpücük yağmuruna tuttular
14:51 Efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın çaylak sezonunda giydiği forma açık artırmada satıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 16:06:14. #1.13#
SON DAKİKA: Mardin'den Çanakkale'ye gönderilen kargodan 25 kilogram uyuşturucu çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement