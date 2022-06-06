Mardin'den Çanakkale'ye gönderilen kargodan 25 kilogram uyuşturucu çıktı

Çanakkale'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Mardin'den Çanakkale'ye gönderilen kargoda 25 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Biga Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Mardin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, birlikte yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışması kapsamında 4 şüpheliyi teknik takibe aldı.

Ekipler, takipteki kişilerle bağlantılı olabileceği düşünülen, göndericisi ve alıcısı aynı isimdeki bir kargonun Mardin'den Çanakkale'ye gönderildiğini tespit etti.

Çanakkale'ye ulaşan kargoyu teslim alan kişileri takip eden narkotik ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda F.Y, M.H, S.S ve O.H. gözaltına alındı. Kargo paketinde 19 kilogram esrar ve 6 kilogram skunk bulundu.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 hassas terazi ile uyuşturucu paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Y, M.H. ve S.S tutuklandı, O.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.