Mardin'den Çin'e 25 ton sabun ihracatı - Son Dakika

Mardin'den Çin'e 25 ton sabun ihracatı

Mardinli doğal sabun üreticisi Şehmus Özdener, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e gönderdiği sabunların ardından Çin'den sipariş almaya başladı.

Mardinli doğal sabun üreticisi Şehmus Özdener, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e gönderdiği sabunların ardından Çin'den sipariş almaya başladı. Kısa süre içerisinde kendilerine olumlu geri dönüşlerin olduğunu belirten Özdener, şimdiye kadar Çin'e 25 ton sabun ihraç ettiklerini söyledi.

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Mardinli doğal sabun üreticisi Şehmus Özdener, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e gönderdiği sabunların ardından Çin'den sipariş aldıklarını açıkladı. Korona virüs ile mücadelede destek vermek için Çin Devlet Başkanına sabun gönderen Aselcioğlu sabunculuk şirketinin sahibi Şehmus Özdener'e önce Çin Ankara Büyükelçisinden Şi Cinping adına teşekkür telefonu geldi. Ardından Çinli bir firma ile Mardin'den yüklü miktarda doğal sabun almak üzere anlaşma imzalandı. Yapılan anlaşmadan sonra her hafta Mardin'den Çin'e bir konteyner dolusu sabun gönderilmesi kararının ardından Özdener, Çin'e 25 ton sabun ihracatı yaptıklarını kaydetti.


Yaptıkları anlaşma gereği Çin'e 25 ton sabun gönderdiklerini ifade eden Özdener, "Aselcioğlu Sabunculuk olarak Çin konsolosluğu aracılığıyla Çin Devlet Başkanı Sayın Şi Cinping'e yaklaşık 5 kutu sabun gönderdik. Sabunların gümrüklenmesi yapılarak Çin'e gönderildi. Hediye olarak gönderdiğimiz sabunun dönüşü bize iyi oldu. Elçilikten bize teşekkür bakımından bir arama geldi, Adana'da bulunun bir medikal şirketi aracılığıyla Çin'e 25 ton sabun gönderdik. Çin'den gelen aramalarda sabunlarımızın iyi geldiği belirtildi ve övgü aldı" dedi. - MARDİN

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Şi Cinping, Mardin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mardin'den Çin'e 25 ton sabun ihracatı - Son Dakika Ekonomi
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