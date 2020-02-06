Mardin'den deprem bölgelerine ve İdlib'e 12 TIR'lık insani yardım - Son Dakika
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Mardin'den deprem bölgelerine ve İdlib'e 12 TIR'lık insani yardım

6 saat önce

MARDİN'de 'Yolun iyilik olsun' kampanyası kapsamında toplanan yardımlar, depremden etkilenen Elazığ ve Malatya ile Suriye'nin İblib kentine gönderildi.

Mardin'den deprem bölgelerine ve İdlib'e 12 TIR'lık insani yardım, System.String[]

MARDİN'de 'Yolun iyilik olsun' kampanyası kapsamında toplanan yardımlar, depremden etkilenen Elazığ ve Malatya ile Suriye'nin İblib kentine gönderildi.

Mardin Valiliği, İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Mardin Şubesi işbirliğiyle 'Yolun iyilik olsun' kampanyasında toplanan un, gıda malzemesi, barınma malzemesi, kıyafet ve ayakkabı gibi temel yaşam malzemelerini taşıyan 12 TIR, düzenlenen törenle Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler ile Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağdurlarını gönderildi. Uğurlama töreninde konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Mardin'in, gerek deprem bölgesine, gerekse İdlib'deki muhtaçlara nakdi ve ayni yardım konusunda üzerine düşen görevi yaptığını dikkat çekerek, "Elazığ ve Malatya'da depremzedeler için daha önce parasal yardımlarımızı ulaştırdık, ayni yardımlarımızı da gönderiyoruz. Mardinli hayırsever vatandaşlarımız, valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz, Organize Sanayi Bölgesi ve İl Müftülüğü'nce bir araya getirilen gıda ve yardım malzemesi 12 TIR ile hem deprem bölgesindeki kardeşlerimize, hem de İdlib'deki muhtaçlara gönderildi" dedi.


Mardin, Elazığ, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:52 Kaynak: DHA
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