Mardin'den deprem bölgelerine ve idlib'e 12 tır'lık insani yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'den deprem bölgelerine ve idlib'e 12 tır'lık insani yardım - Son Dakika

Mardin'den deprem bölgelerine ve idlib'e 12 tır'lık insani yardım

12 dakika önce

Mardin'den deprem bölgelerine ve İdlib'e 12 TIR'lık insani yardımMARDİN'de 'Yolun iyilik olsun' kampanyası kapsamında toplanan yardımlar, depremden etkilenen Elazığ ve Malatya ile Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Mardin'den deprem bölgelerine ve İdlib'e 12 TIR'lık insani yardım

MARDİN'de 'Yolun iyilik olsun' kampanyası kapsamında toplanan yardımlar, depremden etkilenen Elazığ ve Malatya ile Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Mardin Valiliği, İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Mardin Şubesi işbirliğiyle 'Yolun iyilik olsun' kampanyasında toplanan un, gıda malzemesi, barınma malzemesi, kıyafet ve ayakkabı gibi temel yaşam malzemelerini taşıyan 12 TIR, düzenlenen törenle Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler ile Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağdurlarını gönderildi.

Uğurlama töreninde konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Mardin'in, gerek deprem bölgesine, gerekse İdlib'deki muhtaçlara nakdi ve ayni yardım konusunda üzerine düşen görevi yaptığını dikkat çekerek, "Elazığ ve Malatya'da depremzedeler için daha önce parasal yardımlarımızı ulaştırdık, ayni yardımlarımızı da gönderiyoruz. Mardinli hayırsever vatandaşlarımız, valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz, Organize Sanayi Bölgesi ve İl Müftülüğü'nce bir araya getirilen gıda ve yardım malzemesi 12 TIR ile hem deprem bölgesindeki kardeşlerimize, hem de İdlib'deki muhtaçlara gönderildi" dedi.

Mardin'den deprem bölgelerine ve idlib'e 12 tır'lık insani yardım

Deprem, Mardin, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu müjdeyi verdi! Deprem dayanıklılık testi 8 bin liradan 300 liraya düşecek
İdlib'de şehit olan 2 askerimiz memleketlerinde toprağa verildi Esed rejimi kritik öneme sahip Serakib kasabasını ele geçirdi 8 şehit verdiğimiz hain saldırıyı, Rus generalin koordine ettiği iddia edildi

Son Dakika Haberleri
10:39 Gizem Karaca'nın babasının antikaları kurtuldu!
10:39 Bade İşçil: Şu an çocuklar gibi utandım
10:46 Didem Soydan'dan sabah ezanı paylaşımı: Nişantaşı'nda duyduğum en efsane ezan okunuyor
09:46 Ocak ayında öne çıkan oyuncular belli oldu
09:24 Arka Sokaklar'a bir ödül daha...

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 10:49:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin'den deprem bölgelerine ve idlib'e 12 tır'lık insani yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]