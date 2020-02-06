Mardin'den deprem bölgesi ile İdlib'e 12 tır yardım gönderildi - Son Dakika

Mardin'den, Elazığ ve Malatya ile İdlib'e 12 tır yardım gönderildi.

Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, il ve ilçe müftülükleri ile Mardin Organize Sanayi Bölgesi ve hayırseverlerin desteğiyle gıda, çocuk bezi, battaniye ve giysiden oluşan 12 tır yardım malzemesi düzenlenen törenle uğurlandı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Malatya ve Elazığ'daki depremzedeler ile Suriye'de ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını göstermek amacıyla yardım gönderdiklerini söyledi.

Mardinlilerin her zaman olduğu gibi yine üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirdiğini belirten Yaman, şöyle devam etti:



"Kızılay ve AFAD, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde dünyanın her yerinde yardıma muhtaç olanların yanında oluyor çünkü inancımız gereği de bunu yapmamız gerekiyor. Depremzedelere yardımlarımız devam edecek. İnşallah bu yardımlar orada yaşayan kişilerin ihtiyaçlarını gidereceği düşüncesindeyiz. Mardinli hemşehrilerime teşekkür ediyorum."