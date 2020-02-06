Mardin'den deprem bölgesi ile İdlib'e 12 tır yardım gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'den deprem bölgesi ile İdlib'e 12 tır yardım gönderildi - Son Dakika

Mardin'den deprem bölgesi ile İdlib'e 12 tır yardım gönderildi

6 saat önce

Yardım tırlarından detay Katılımcılardan detay Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın konuşması Mardin OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nasır Duyan'ın konuşması AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç'ın konuşması Dua edilmesi ve uğurlanma Mardin'den deprem bölgesi ile...

Yardım tırlarından detay

Katılımcılardan detay

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın konuşması

Mardin OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nasır Duyan'ın konuşması

AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç'ın konuşması

Dua edilmesi ve uğurlanma Mardin'den deprem bölgesi ile İdlib'e 12 tır yardım gönderildi

MARDİN (AA) – Mardin'den, Elazığ ve Malatya ile İdlib'e 12 tır yardım gönderildi.

Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, il ve ilçe müftülükleri ile Mardin Organize Sanayi Bölgesi ve hayırseverlerin desteğiyle gıda, çocuk bezi, battaniye ve giysiden oluşan 12 tır yardım malzemesi düzenlenen törenle uğurlandı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Malatya ve Elazığ'daki depremzedeler ile Suriye'de ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını göstermek amacıyla yardım gönderdiklerini söyledi.

Mardinlilerin her zaman olduğu gibi yine üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirdiğini belirten Yaman, şöyle devam etti:

"Kızılay ve AFAD, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde dünyanın her yerinde yardıma muhtaç olanların yanında oluyor çünkü inancımız gereği de bunu yapmamız gerekiyor. Depremzedelere yardımlarımız devam edecek. İnşallah bu yardımlar orada yaşayan kişilerin ihtiyaçlarını gidereceği düşüncesindeyiz. Mardinli hemşehrilerime teşekkür ediyorum."

Mardin'den deprem bölgesi ile İdlib'e 12 tır yardım gönderildi

Mustafa Yaman, Deprem, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:31 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'da depremzedelere yapılan yardım sırasında kaydedilen görüntüler tepki topladı
Yurtiçi Kargo, deprem sonrası hassasiyetiyle büyük takdir topladı TSK, İdlib'deki gözlem noktalarına tank sevkiyatı yaptı Van'da çığ altında kalıp şehit olan askerimizin babasından yürek burkan sözler: Soğuk üşütür sanıyorduk, içimizi yaktı

Son Dakika Haberleri
19:52 Çağatay Ulusoy'un mor pijamaları sosyal medyada olay oldu
19:41 TikTok fenomeni darp edildi! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
19:34 Burcu Esmersoy'dan eski eşinin ilişkisiyle ilgili çok konuşulacak sözler: Davet ederlerse düğünlerine giderim
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 20:24:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin'den deprem bölgesi ile İdlib'e 12 tır yardım gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]