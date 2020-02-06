Mardin'den deprem bölgesi ile İdlib'e 12 tır yardım gönderildi - Son Dakika

Yardım tırlarından detay

Katılımcılardan detay

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın konuşması

Mardin OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nasır Duyan'ın konuşması

AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç'ın konuşması

Dua edilmesi ve uğurlanma Mardin'den deprem bölgesi ile İdlib'e 12 tır yardım gönderildi

MARDİN (AA) – Mardin'den, Elazığ ve Malatya ile İdlib'e 12 tır yardım gönderildi.

Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, il ve ilçe müftülükleri ile Mardin Organize Sanayi Bölgesi ve hayırseverlerin desteğiyle gıda, çocuk bezi, battaniye ve giysiden oluşan 12 tır yardım malzemesi düzenlenen törenle uğurlandı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Malatya ve Elazığ'daki depremzedeler ile Suriye'de ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını göstermek amacıyla yardım gönderdiklerini söyledi.

Mardinlilerin her zaman olduğu gibi yine üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirdiğini belirten Yaman, şöyle devam etti:

"Kızılay ve AFAD, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde dünyanın her yerinde yardıma muhtaç olanların yanında oluyor çünkü inancımız gereği de bunu yapmamız gerekiyor. Depremzedelere yardımlarımız devam edecek. İnşallah bu yardımlar orada yaşayan kişilerin ihtiyaçlarını gidereceği düşüncesindeyiz. Mardinli hemşehrilerime teşekkür ediyorum."