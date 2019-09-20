Son Dakika Haberleri: Mardin'den, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan alilere destek
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Mardin'den, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan alilere destek

1 saat önce

Mardin'de bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek açıklamasında bulundu.

Mardin'den, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan alilere destek, System.String[]

Mardin'de bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek açıklamasında bulundu.


Cuma Namazı sonrası Şakir Nuhoğlu Camisi önünde düzenlenen basın açıklamasına, Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu, İlim Yayma Cemiyeti, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği, Mardin Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma, Dayanışma ve İnsan Hakları Derneği'nin de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.


Katılımcılar adına basın açıklamasını okuyan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir, PKK'nın kaçırdığı evlatları için günlerdir HDP Diyarbakır il binası önünde eylem yapan anneleri, 15 Temmuz Şehitleri Derneği ve Mardin'deki sivil toplum kuruluşları adına selamladıklarını ve haklı eylemlerini desteklediklerini söyledi. Kandemir, "Allah hiç bir anneye evlat acısı vermesin, bundan zor bir şey yoktur. Bu anneler Türkiye'deki bütün anneleri temsil ediyor. Ümit ediyorum ki herkes insafa gelir ve bu annelerin evlatlarına kavuşmalarına yardımcı olur. Gezi, Kaz dağları, İzmir'deki orman yangını gibi meselelerde insanları toplayarak yürüyüşe geçenler ve de halkın gözünde sözde insan hak ve özgürlüklerini koruduklarını belirten şahıslara soruyorum, yüreği ve hayatı yanan bu genç neslin ve ailelerin gözünde yanan bir ağaç kadar sizin yanınızda bir değeri yok mudur? Sizler neredesiniz? Bütün annelerin acısını paylaşıyoruz, anneler kutsaldır. Annelerin evlatları için yapamayacakları hiç bir şey yoktur. Annelerin sesini dinlemeyen hiç bir toplum muvaffak olamamıştır. Buradaki bütün anneleri kutluyor 15 Temmuz Şehitler Derneği ve Mardin'deki sivil toplum kuruluşları olarak eylem yapan annelerimizin yanındayız" dedi.


Grup basın açıklamasının ardından dağıldı. - MARDİN

Halkların Demokratik Partisi, Sivil Toplum Kuruluşu, Diyarbakır, Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:17 Kaynak: İHA
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