Son Dakika Haberleri: Mardin'den, diyarbakır'da eylem yapan ailelere destek yürüyüşü
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Mardin'den, diyarbakır'da eylem yapan ailelere destek yürüyüşü

7 dakika önce

MARDİN'de, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kayıp çocuklarının bulunması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan ailelere destek için yürüyüş düzenledi.

Mardin'den, diyarbakır'da eylem yapan ailelere destek yürüyüşü, System.String[]
MARDİN'de, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kayıp çocuklarının bulunması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan ailelere destek için yürüyüş düzenledi.
Diyarbakır'da 24 ailenin, kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önündeki oturma eylemine, Mardin'de sosyal medya üzerinde harekete geçen çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri düzenledikleri yürüyüşle, ailelere destek verdi. Karayolları Parkı'nda toplanan kalabalık 'Türk, Kürt kardeştir, PKK kalleştir', 'Bayrak inmez, ezan susmaz, vatan bölünmez', 'Kahrolsun PKK', 'Askere ve polise uzanan eller kırılsın' sloganları atarak Vali Ozan Caddesi boyunca yürüdü. Yürüyüşe katılanlardan Elif Yenigün, teröre karşı hep birlikte dur demek gerektiğini söyledi. Yenigün, "Şehitlerimiz bizim için canlarını verdi. Onlara büyük borcumuz var. Şehitlerimiz kanı yerde kalmayacak. Mardin halkı olarak terör istemiyoruz. Diyarbakır'daki annelerimizin de yanındayız. Onlara dua ediyoruz, Allah kimsenin başına getirmesin. O çocukları dağa gönderilenlerin çocukları Paris'te, barlarda plajlarda geziyor" dedi.


Halkların Demokratik Partisi, Sivil Toplum Kuruluşu, Diyarbakır, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:12 Kaynak: DHA
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