Mardin'den Elazığ'a anlamlı kampanya - Son Dakika
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Mardin'den Elazığ'a anlamlı kampanya

6 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde öğretmen, öğrenci ve velileri, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen öğrencilere yönelik örnek bir yardım kampanyası gerçekleştirdi.

Mardin'den Elazığ'a anlamlı kampanya, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde öğretmen, öğrenci ve velileri, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen öğrencilere yönelik örnek bir yardım kampanyası gerçekleştirdi.


Türkiye'nin birçok yerinden yardım kuruluşları Elazığ'ın Sivrice ilçesine yardım elini uzatırken, deprem bölgesine anlamlı bir yardım da Kızıltepe 23 Nisan İlköğretim Okulu'ndan geldi. Öğretmen, öğrenci ve veliler 'Bir çanta da benden' sloganıyla yardım kampanyası düzenleyerek, depremden etkilenen ilkokul öğrencileri için harekete geçti.


Sivrice ilçesinde bulunan ilkokullarda eğitim gören 350 öğrenciye yönelik yapılan yardım kampanyasında 20 sınıfın her birine 50 adet olmak üzere ilkokul sınıf seviyelerine uygun toplam bin kitap ve kırtasiye malzemeleri toplandı. Yardım kampanyası kapsamında toplanan yardımları Kızıltepe 23 Nisan İlköğretim Okulu'ndan görevli öğretmenler, Elazığ'a giderek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.


Yardımları ulaştırmadan önce Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ı ziyaret eden öğretmenler, kampanya hakkında bilgi verdi. Kampanya hakkında bilgi alan Kaymakam Çam, öğretmenleri tebrik ederek, kampanyaya destek oldu. Örnek bir davranışa imza atan öğretmen, öğrenci ve veliler yaptıkları yardımdan oldukça mutlu olduklarını dile getirdi. - MARDİN

Kızıltepe, Mardin, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:36 Kaynak: İHA
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