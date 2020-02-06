Mardin'den Elazığ ve İdlib'e yardım tırları gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'den Elazığ ve İdlib'e yardım tırları gönderildi - Son Dakika

Mardin'den Elazığ ve İdlib'e yardım tırları gönderildi

7 saat önce

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı koordinesinde Elazığ ile Malatya depremzedeleri ve Suriye'nin İdlib kentinde savaş mağdurları için toplanan malzemeler yola çıktı.

Mardin'den Elazığ ve İdlib'e yardım tırları gönderildi, System.String[]

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı koordinesinde Elazığ ile Malatya depremzedeleri ve Suriye'nin İdlib kentinde savaş mağdurları için toplanan malzemeler yola çıktı.


Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde Mardin Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet yürüten iş adamları ve Mardin Müftülüğü tarafından toplanan temel ihtiyaç malzemeleri Elazığ ve Malatya depremzedeleri ile Suriye'nin İdlib kentinde savaş mağdurları için 12 tıra dolduruldu. Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde toplanan yardım tırları dualar eşliğinde yola çıktı. Programa Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, kurum müdürleri ve iş adamları katıldı.


Burada bir konuşma yapan Vali Mustafa Yaman, Mardin olarak Malatya ile Elazığ'daki deprem ve Suriye'de yaşanılan dram nedeniyle ihtiyaç sahiplerine onların yanında olduklarını belirtmek üzere yardım gönderdiklerini söyledi. Vali Yaman, "Mardin Valiliğimiz, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, Organize Sanayi Bölgemiz, müftülüğümüz ve hayırseverlerimizle birlikte 12. aracımızı deprem bölgesine ve İdlib'e gönderiyoruz. Tabi parasal yardımlarımızı Kızılay ve AFAD'a gönderiyoruz. Bu farkındalığı bütün hemşehrilerimizden bekliyoruz. Allah razı olsun Mardin yine her zamanki gibi üzerine düşen görevi yapıyor" dedi.


Mardin Organize Sanayi Bölgesinin her zaman üzerine düşen görevi yaptığını belirten Mardin Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nasır Duyan, kardeşlerine imkanları dahilinde ellerini uzattıklarını söyledi.


Programın ardından yardım tırları konvoy halinde yola çıktı. - MARDİN

Malatya, Elazığ, Mardin, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rejim ordusu, Türkiye'ye ait gözlem noktalarının bulunduğu Serakib'i kuşattı
Elazığ'da depremzedelere yapılan yardım sırasında kaydedilen görüntüler tepki topladı Yurtiçi Kargo, deprem sonrası hassasiyetiyle büyük takdir topladı TSK, İdlib'deki gözlem noktalarına tank sevkiyatı yaptı

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 18:57:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin'den Elazığ ve İdlib'e yardım tırları gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]