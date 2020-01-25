Mardin'den giden kurtarma ekibinin katılımıyla 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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Mardin'den giden kurtarma ekibinin katılımıyla 2 kişi kurtarıldı
6 saat önce
Mardin'deki itfaiye ekiplerinden oluşturulan arama kurtarma ekipleri, depremin olduğu Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi'nde diğer illerden gelen ekiplerle birlikte yürüttüğü çalışmalarda 2 kişiyi kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:00 Kaynak: İHA
Mardin'deki itfaiye ekiplerinden oluşturulan arama kurtarma ekipleri, depremin olduğu Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi'nde diğer illerden gelen ekiplerle birlikte yürüttüğü çalışmalarda 2 kişiyi kurtardı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatı üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama kurtarma ekibi Elazığ'a gitti. Mardin ekibi, Elazığ merkez Mustafa Paşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi'ndeki arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Yapılan ortak çalışmalarda bir çocuk ve bir kadın sağ olarak kurtarıldı. - MARDİN
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