Mardin'den giden kurtarma ekibinin katılımıyla 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mardin'den giden kurtarma ekibinin katılımıyla 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Mardin'den giden kurtarma ekibinin katılımıyla 2 kişi kurtarıldı

6 saat önce

Mardin'deki itfaiye ekiplerinden oluşturulan arama kurtarma ekipleri, depremin olduğu Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi'nde diğer illerden gelen ekiplerle birlikte yürüttüğü çalışmalarda 2 kişiyi kurtardı.

Mardin'den giden kurtarma ekibinin katılımıyla 2 kişi kurtarıldı, System.String[]

Mardin'deki itfaiye ekiplerinden oluşturulan arama kurtarma ekipleri, depremin olduğu Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi'nde diğer illerden gelen ekiplerle birlikte yürüttüğü çalışmalarda 2 kişiyi kurtardı.


Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatı üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama kurtarma ekibi Elazığ'a gitti. Mardin ekibi, Elazığ merkez Mustafa Paşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi'ndeki arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Yapılan ortak çalışmalarda bir çocuk ve bir kadın sağ olarak kurtarıldı. - MARDİN

İtfaiye, Elazığ, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:00 Kaynak: İHA
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