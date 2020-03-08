Mardin'den İdlib'e 4 TIR insani yardım - Son Dakika

MARDİN'de çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca toplanan 4 TIR'lık insani yardım Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağdurlarına gönderildi.

Mardin'de aralarında İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), İlim Yayma Cemiyeti, Umut Kervanı gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşları, İdbil kentindeki savaş mağdurları için başlattıkları kampanyada 4 TIR'lık insani yardım toplandı. Toplanan insani yardım malzemeleri dualar eşliğinde İdlib kentine gönderildi.