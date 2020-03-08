Mardin'den İdlib'e 4 TIR insani yardım - Son Dakika
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Mardin'den İdlib'e 4 TIR insani yardım

6 saat önce

MARDİN'de çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca toplanan 4 TIR'lık insani yardım Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağdurlarına gönderildi.

Mardin'den İdlib'e 4 TIR insani yardım, System.String[]

MARDİN'de çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca toplanan 4 TIR'lık insani yardım Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağdurlarına gönderildi.

Mardin'de aralarında İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), İlim Yayma Cemiyeti, Umut Kervanı gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşları, İdbil kentindeki savaş mağdurları için başlattıkları kampanyada 4 TIR'lık insani yardım toplandı. Toplanan insani yardım malzemeleri dualar eşliğinde İdlib kentine gönderildi.

Sivil toplum kuruluşları adında hazırlanan ortak açıklamayı okuyan Mardin STK'lar Platform Başkanı Ahmet Ceylan, topladıkları yardım malzemeleri Türkiye sınırında bekleyen savaş mağdurlarına ulaştıracaklarını söyledi. Ceylan, "Şu anda nerdeyse tamamı çocuk, kadın yaşlı ve hasta olmak üzere Hatay sınırında 1,5 milyona yakın insan sınırlarımıza yığılmış yardım çığlıkları atmaktadır. Bu yardım çığlığına Mardin STK Platformu olarak kayıtsız kalamazdık. İdlib Yardım Kampanyası kapsamında toplam 4 TIR yardım topladık. İnşallah mağdur ve mazlum insanlara yardımı götürür, sağlık selamet içerisinde döner. Allah yollarını ve bahtlarını açık eylesin. Bu yardımların toplanması ve gönderilmesi kesinlikle hiçbir resmi makamın emir veya telkini ile olmamıştır. Yardımlar tamamen insani, vicdani ve İslami kaygı ve endişelerle yapılmıştır" dedi.


Mardin, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:13 Kaynak: DHA
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