Mardin'den Kastamonu'ya un ve gıda malzemelerinden oluşan 17 yardım tırı gönderildi - Son Dakika

Mardin'de sel felaketinden etkilenenler için toplanan un ve gıda malzemelerinden oluşan 17 yardım tırı Kastamonu'ya uğurlandı.

Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinin ardından Mardin'de toplanan yardımlar için organize saniye bölgesinde tören düzenlendi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, törende, son zamanlarda ülkenin yangın ve sel felaketine maruz kaldığını belirtti.

Bu felaketlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Demirtaş, yaralılara da acil şifa dileklerini iletti.

Düzenledikleri yardım kampanyasına Mardinlilerin büyük destek verdiğini ifade eden Demirtaş şöyle devam etti:

"357 ton un, 25 ton makarna, 25 ton bulgur olmak üzere toplam 407 ton insani yardımı 17 tır ile uğurluyoruz. İş adamlarımıza, OSB yönetim kurulu üyelerine, ilçe belediye başkanlarımıza un, makarna üretici firmalarımıza çok teşekkür ediyorum."

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç ise yardımlarla doğu ve batı arasında yeni bir köprü inşa ettiklerini belirtti.

Mardin İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in yaptığı duanın ardından 17 yardım tırı Kastamonu'ya doğru yola çıktı.