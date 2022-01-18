MARDİN'DEN RESULAYN'A GIDA VE İLAÇ YARDIMI - Son Dakika

MARDİN'de hayırseverler tarafından toplanan bir TIR dolusu gıda, ilaç ve ev malzemeleri Suriye'de teröristlerden temizlenen Resulayn bölgesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/ YPG'den temizlenen Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine komşu Suriye'nin Resulayn kentine, Mardin'den toplanarak gönderilen bir TIR malzeme ulaştı. Mardin İHH öncülüğünde toplanan kuru gıda, ilaç ve yaşam malzemeleri, Ceylanpınar İlçe Müftüsü ve Resulayn Din Hizmetleri ile İnsani Yardım Koordinatörü Dr. İbrahim Hanek tarafından tespit edilen ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Türkiye'nin hem Resulayn'ın güvenliğini sağladığını hem de aç ve açıkta olan insanların dertlerine derman olduğunu anlatan İHH Koordinatörü İbrahim Hanek, ' AFAD, Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı, İHH ve birçok Türk sivil toplum kuruluşu burada insanlara yardım ediyor. Ancak buradaki ihtiyaç çok büyük. Özellikle kuru gıda, barınma ve giysi noktasında büyük ihtiyaç var. Zor şartlar altında yaşamak zorunda bırakılan kadın, çocuk ve yaşlıların sofralarına sıcak yemek olabilmesi için yardımları dağıtacağız.. Buradaki kardeşlerimizin hali perişan durumda' dedi.

Mardin İHH Gençlik Kolları Başkanı Hamdullah Aşar da bir süre önce Suriyeliler için yardım kampanyası düzenlediklerini hatırlatarak, 'Suriyeli kardeşlerimize bir nebze yardımcı olmak için Mardinli iş adamlarından yardım etmelerini istedik. Topladığımız yardımları Resulayn'a götürdük. Orada gördüğünüz manzara içler acısıydı. Gerçekten hayali bile bizi tedirgin eden şeyleri oradaki insanlar yaşıyor. Zemini çamur, rüzgar ve yağmur geçiren evlerde kalan insanların durumu bizi çok etkiledi. Kadın, çocuk, yaşlı herkes orada yaşamak zorunda. Çocukların ayaklarında ayakkabılar yok. Çamurlu yollarda terlikle geziyorlar" diye konuştu.