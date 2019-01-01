Mardin'den Sınıra Askeri Sevkiyat
54 dakika önce
Mardin'den sınır birliklerine takviye için gönderilen askeri konvoylar yeni yıla sayılı dakikalar kala geçişlerini tamamladı.
Mardin
'den sınır birliklerine takviye için gönderilen askeri konvoylar yeni yıla sayılı dakikalar kala geçişlerini tamamladı. Diyarbakır
ve Midyat
karayolu sınır birliklerine askeri sevkiyat yapıldı. Yeni yıla dakikalar kala geçişlerini tamamlayan askeri birlikler, geçiş yaparken kornalara basarak kontrol noktalarında görevli polis ve askerlerin yeni yıllarını kutladı. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:06 Kaynak: İHA
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