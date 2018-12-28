Mardin'den Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
1 saat önce
Mardin'e gelen askeri konvoy, Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Suriye sınırında bulunan birliklere doğru hareket etti.
Mardin
'e gelen askeri konvoy, Şırnak
'ın Cizre
ilçesindeki Suriye
sınırında bulunan birliklere doğru hareket etti. Diyarbakır
'a demir yoluyla getirilen zırhlı personel taşıyıcı araçları taşıyan konvoy, daha sonra kara yoluyla Mardin'e getirildi. Kızıltepe
ilçesinden kara yoluyla Nusaybin
'e ulaşan askeri konvoy, burada geniş güvenlik önlemleri altında Şırnak'ın Cizre ilçesine doğru yola devam etti.
14 personel taşıyıcı paletli zırhlı araçlardan oluşan konvoyun Şırnak'ın Cizre ilçesindeki sınır birliklerine gönderildiği öğrenildi. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:14 Kaynak: İHA
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